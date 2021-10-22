Пилот «Ред Булла» Серхио Перес стал лучшим во второй свободной практике «Гран-при США». Он показал результат 1.34,946. Вторым стал гонщик «Макларена» Лэндо Норрис, тройку замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Его напарник Валттери Боттас расположился строчкой ниже.

Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал восьмой результат.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин вновь, как и в первой сессии, показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 17-м.

В первой сессии лучшим был Боттас, Хэмилтон расположился на втором месте, Ферстаппен замкнул тройку.

Третья практика и квалификационные заезды «Гран-при США» пройдут в субботу, 23 октября, сама гонка — в воскресенье, 24 октября.