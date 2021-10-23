«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2. Счёт открыл форвард «Кингз» Анже Копитар на 18-й минуте. За 49 секунд до конца первого периода Тайлер Сегин забросил ответную шайбу в большинстве.

Во втором периоде «Лос-Анджелес» также реализовал большинство — отличился Габриэль Виларди на 38-й минуте. В третьем периоде Миро Хесканен на 51-й минуте также забросил шайбу в большинстве, переведя встречу в овертайм.

В овертайме на отметке 64:15 победный бросок нанёс россиянин Денис Гурьянов.

Ворота «Старз» защищал Антон Худобин, отразивший 43 броска из 45. Также на лёд в составе победителей выходил Александр Радулов.