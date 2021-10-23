«Вегас» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:5. В составе «Ойлерз» Леон Драйзатль отметился дублем и голевой передачей, на счету Зака Хаймана два гола, Коннор Макдэвид записал на свой счёт два ассиста. Ещё одну шайбу у «Эдмонтона» провёл Зак Кассиан.

У «Вегаса» Николя Руа отметился голом и пасом, по шайбе забросили Николас Хейг и Нолан Патрик. В составе «Голден Найтс» на лёд выходил российский форвард Евгений Дадонов.

В другой встрече «Сан-Хосе» одолел «Торонто» 5:3. У «Шаркс» дубль и голевой пас сделал капитан Логан Кутюр, по шайбе записали на свой счёт Тимо Майер, Эрик Карлссон и Джонатан Дален. В составе «Мэйпл Ливз» отличились Джейсон Спецца, Ондржей Касе и Джон Таварес. Из-за травм матч пропускали три россиянина: нападающий «Торонто» Илья Михеев, форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов и защитник Николай Кныжов.

Ещё в одной игре «Бостон» взял верх над «Баффало» 4:1. Чарли Койл в составе «Брюинз» забросил шайбу и отдал две голевых передачи, на счету Тэйлора Холла гол и пас, ещё по разу отличились Давид Пастрняк и Томас Носек. Единственную шайбу «Баффало» провёл Виктор Олофссон.