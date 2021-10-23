Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми по итогам короткой программы на турнире Skate America. Пара набрала 80,36 балла за свой прокат: 43,27 за техническую программу и 37,09 за компоненты.

Вторыми стали также россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат — 75,43 (40,17 техника, 35,26 компоненты).

Тройку замкнули Рику Миура и Рюйчи Кихара из Японии с результатом 72,63.

Вслед за ними расположились две пары из США: Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (68,87) и Алекса Книерим/Брэндон Фрейзер (66,37). Ещё один дуэт из России Алина Пепелева и Роман Плешков стали шестыми (64,15). Хуже них выступили американцы Челси Лю/Дэнни О’Ши (60,16) и канадцы Эвелин Уолш/Треннт Мишо (54,03).

Произвольные прокаты пары покажут в ночь с 23 на 24 октября по Москве.