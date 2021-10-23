Американец Винсент Чжоу стал лучшим по итогам короткой программы Skate America. Бронзовый призёр ЧМ-2019 набрал за своё выступление 97,43 балла (54,78 за технику и 42,65 за компоненты).

На втором месте расположился японец Шома Уно с результатом 89,07. Тройку замкнул представитель США Джимми Ма (84,52).

Четвёртое место занял американец Нэйтан Чен (82,89), пятым стал Шун Сато из Японии (80,52), шестым — Михал Брезина из Чехии (75,43), седьмым — Нэм Нгуен из Канады (74,32), восьмым — Даниэль Грассль из Италии (70,88).

Единственный представитель России в одиночном мужском катании Артур Даниелян провалил короткую программу, заняв девятое место из 11 участников (68,74). Хуже него выступили лишь два француза: Адам Сиао Хим Фа (67,60) и Кевин Аймоз (58,14).

Напомним, ранее короткую программу у спортивных пар выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.