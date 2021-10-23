Российская фигуристка Александра Трусова пропустила тренировку перед стартом американского этапа «Гран-при» — Skate America. Об этом написал журналист Джеки Вонг в своём Твиттере.

Ранее стало известно, что перед стартом этапа 17-летняя Трусова получила травму ноги, но всё же приехала на соревнования.

Короткая программа у женщин стартует в ночь с 23 на 24 октября в 1:20 по московскому времени.

Помимо Трусовой, в турнире от России выступят Ксения Синицына и Дарья Усачёва.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниорок, бронзовый призёр чемпионата мира-2021, бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр финала «Гран-при», серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России.