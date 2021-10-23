Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сошлись в борьбе во время второй свободной практики «Гран-при США». Действующий чемпион мира Хэмилтон атаковал лидера общего зачёта Ферстаппена на выходе с последнего поворота, проехал вплотную по стартовой прямой, не оставив пространства сопернику.

По радио Ферстаппен назвал Хэмилтона идиотом, однако сделал это со смехом.

В текущем сезоне Ферстаппен и Хэмилтон борются за чемпионство. На счету первого 262,5 очка, у второго — 256,5.

В текущем сезоне оба лидера уже дважды сталкивались по ходу гонок. На «Гран-при Великобритании» Хэмилтон выбил Ферстаппена с трассы и выиграл гонку, а на «Гран-при Италии» оба сошли с дистанции.

Сегодня состоятся третья свободная практика и квалификация «Гран-при США», а в воскресенье пройдет основная гонка.