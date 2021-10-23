Российские фигуристки Ксения Синицына и Дарья Усачёва приняли участие в тренировках перед стартом этапа «Гран-при» в США Skate America, сообщает журналист Джеки Вонг в Твиттере.

Синицына трижды заходила на четверной тулуп, но первые два раза упала, а на третьей попытке сделала сильный недокрут. Также спортсменка упала с тройного флипа. Остальные прыжки она выполнила без ошибок.

Дарья Усачёва сделала степ-аут на сольном тройном флипе и на каскаде тройной флип — двойноу тулуп. Остальные элементы она выполнила без ошибок.

Ещё одна участница соревнований от России Александра Трусова пропустила тренировку. Ранее сообщалось, что она приехала в США с травмой.

Короткая программа у женщин стартует в ночь с 23 на 24 октября в 1:20 по московскому времени.