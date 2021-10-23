Сегодня, 22 октября, после продолжительной болезни скончался прославленный советский лыжник Вячеслав Веденин, сообщают «Тульские новости». Ему было 80 лет.

Веденин — первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Произошло это в 1972 году на Играх в Саппоро на дистанции 30 км.

Также на счету Веденина золото Олимпиады в Саппоро в эстафете 4×10 км, серебро Олимпиады-1968 и бронзу Олимпиады-1972 на 50 км.

Помимо этого, Веденин выиграл два золота и серебро чемпионата мира 1970 года. В том же году он получил звание заслуженного мастера спорта.

Похороны Веденина пройдут в его родной деревне Слобода (Дубенский район Тульской области).