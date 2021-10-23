Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет, чтобы клуб подписал его соотечественника и друга Серхио Агуэро, сообщает The Mirror. По данным источника, шестикратный обладатель «Золотого мяча» поссорился с другим аргентинцем — Мауро Икарди — и хочет, чтобы клуб обменял его на Агуэро.

Агуэро этим летом покинул «Манчестер Сити» в связи с истечением контракта. Он перешёл в «Барселону», в том числе ради игры вместе с Месси. Однако последний был вынужден покинуть каталонский клуб: из-за финансовых проблем «Барса» не смогла заключить с ним новый контракт.

В «ПСЖ» 34-летний Месси провёл шесть матчей (3 в чемпионате и 3 в Лиге чемпионов) и забил три мяча (в играх Лиги чемпионов).

На счету 28-летнего Икарди в нынешнем сезоне 11 матчей и 3 гола. 33-летний Агуэро дважды выходил на замену в концовках матчей «Барсы».