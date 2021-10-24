Сегодня, 24 октября, «Зенит» и «Спартак» проведут центральный матч 12-го тура чемпионата России по футболу. В преддверии топовой игры Nevasport даёт прогноз ориентировочного состава подопечных Сергея Семака.

Вратарь. Станислав Крицюк

Возвращение в Россию опытного голкипера казалось серьёзным усилением для «Зенита». Однако пока нет ощущения, что Крицюк действительно на голову сильнее Михаила Кержакова. Вратарь сыграл пока только один «сухарь» — с безнадёжным «Мальмё» (0:4), а в игре с «Ювентусом» в моменте с пропущенным мячом словно потерял ворота. Тем не менее, игра со «Спартаком» — неподходящее время, чтобы дать Станиславу передохнуть и прийти в себя.

Центральные защитники. Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий

В таком сочетании «Зенит» играл против «Ювентуса», и в целом оборона действовала неплохо. В моменте с пропущенным мячом Ловрен упустил Кулушевски, зато большую часть матча создавалось впечатление, что эта троица наигрывается вместе уже несколько лет, а не впервые вышла на поле в таком сочетании.

Скорее всего, со «Спартаком» Семак применит ту же схему, особенно с учётом кадровых потерь в полузащите. На крайних защитников будет возложена особая миссия по подключениям в атаку, поэтому центр обороны нужно выставлять насыщенный. Вероятность выхода в центре Барриоса мизерная – об этом ниже. Использовать Дугласа третьим центральным с Круговым на фланге Семак тоже не будет – матч с «Арсеналом» этой тактики не оправдал.

Крайние защитники. Алексей Сутормин и Дуглас Сантос

С левым флангом ситуация предельно ясна: Семак не будет выпускать Кругового и лишать бровку атакующего потенциала Дугласа. Справа же могут выйти как выздоровевший Караваев, так и набравший ход Сутормин. Появление последнего в старте выглядит предпочтительнее. Сутормин лучше смотрится этой осенью, в матче с «Юве» Караваев выглядел инертно, ну а в поединке со «Спартаком» чемпион России точно не будет играть от обороны. Проходы Сутормина могут сыграть ключевую роль в игре.

Центральные полузащитники. Вендел и Вилмар Барриос

В центре поля у «Зенита» почти не осталось альтернативы. Магомед Оздоев всё ещё лечится, а Далер Кузяев пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек. Александр Ерохин пригодится ближе к атаке, а Кирилл Кравцов очевидно не готов выходить в таких матчах с первых минут.

Атакующий полузащитник. Александр Ерохин

Основная головная боль Семака при выборе состава будет связана с группой атаки. Два креативных бразильца Малком и Клаудиньо получили травмы в матче с «Ювентусом». На пресс-конференции тренер заявил, что участие обоих в матче под вопросом. Малкому сделают МРТ на предмет мышечной травмы. «С Клаудиньо ситуация получше», — добавил Семак.

Не исключено, что «Зенит» выпустит Клаудиньо в «старте». Но мы предположим, что сине-бело-голубые сыграют по схеме 5-3-2 с атакующим хавбеком, двумя нападающими и защитниками, действующими на всю длину поля. Сутормин при такой тактике выглядит предпочтительнее.

Клаудиньо может сыграть и в центре – в «Брагантино» он чаще играл плеймейкера, чем флангового хавбека, однако Ерохин сейчас лучше готов. А бразильца, если всё обойдётся, можно ждать во втором тайме как потенциальное усиление.

К сожалению, Андрей Мостовой в этом сезоне выглядит инородным элементом в схемах «Зенита», так что со «Спартаком» он может появиться только в экстренном случае.

Нападающие. Артём Дзюба и Сердар Азмун

Травмы Клаудиньо и Малкома – отличная причина воссоединить связку Дзюба – Азмун. Семак в последних играх предпочитает играть в одного центрального нападающего, однако сейчас у команды катастрофически недостаёт футболистов в группу атаки. Выход Дзюбы на матч с его главным раздражителем неизбежен, по Азмуну есть вопросы. Форвард вернулся из расположения сборной Ирана в неоптимальной форме, но игра со «Спартаком» — лучший повод набрать кондиции.

Возможно, Азмун начнёт встречу в запасе, а в старте найдётся место и Клаудиньо, и Ерохину, которые будут помогать Дзюбе. Но всё будет зависеть от состояния бразильца. Кто знает, может, Семак недоговаривает, и в игре со «Спартаком» мы увидим и Малкома.

Матч «Зенита» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 24 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.