Канадский фигурист Нам Нгуен объявил, что в конце нынешнего сезона завершит карьеру. Об этом он объявил в общении с журналистами перед этапом «Гран-при» в США Skate America.

Как сообщает твиттер IFS Magazine, 23-летний Нгуен сказал, что это его последний сезон, в котором он хочет «наслаждаться каждым моментом».

Нгуен — чемпион мира среди юниоров 2014 года, серебряный призёр Skate Canada-2019 и двукратный чемпион Канады (2015 и 2019). В сезоне-2018/19 Нгуен выиграл челленджер US Classic. Лучшм результатом на чемпионатах мира для Нгуена стало пятое место в 2016 году.

В короткой программе Skate America Нгуен показал седьмой результат, набрав 74,32 балла. Произвольную программу фигуристы покажут сегодня ночью.

В последний сезон в своей карьере Нгуен в короткой программе выступает под композицию White Legend Икуко Каваи, а в произвольной — под Mi Mancherai Джоша Гробана.