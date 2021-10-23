Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с эмоциональной речью в перерыве матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). После первых 45 минут «МЮ» проигрывал на своём поле со счётом 0:2.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник в клубе, Роналду в перерыве сказал, что «Манчестер Юнайтед» не имеет права так играть на глазах у своих фанатов, спросил, не стыдно ли одноклубникам за такую игру и напомнил, что команда рискует пролететь мимо плей-офф.

В результате во втором тайме «МЮ» превратил 0:2 в 3:2, причём победный мяч провёл сам Роналду. Победа позволила «красным дьяволам» выйти в лидеры турнирной таблицы группы F.