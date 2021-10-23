Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов». Хавбек высоко оценил соперников.

«Молодая хорошая команда, мне она очень нравится. Фланговые игроки не боятся брать инициативу на себя, обыгрывают один в один, а в нашем российском чемпионате это встречается нечасто, — приводит официальный Твиттер ЦСКА слова Зайнутдинова. — Ребята действуют с большим желанием, это главное, что их отличает. Бегут, рвутся, финтят, много человек в атаке».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 23 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. После 11 туров армейцы занимают четвёртое место в таблице с 20 очками. В случае победы они догонят по очкам лидирующих «Зенит» и «Динамо». «Крылья» идут на восьмом месте с 16 очками.