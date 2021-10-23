Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал задачи клуба на сезон-2021/22. «Лайтнинг» выиграли два последних Кубка Стэнли подряд, но, по словам голкипера, не утратили мотивацию.

«Каждый новый сезон — это новый вызов, — приводит официальный сайт НХЛ Василевского. — Цель всё та же, и становится ещё труднее после двух чемпионств просто оставить всё позади и продолжать усердно работать. Самая большая трудность, на мой взгляд, заключается в том, что у нас было не так много свободного времени, как у других команд. В основном это было несколько недель отдыха, после которых снова наступало время трудиться. В этом заключается самый большой вызов».

После четырёх игр «Тампа-Бэй» идёт на 14-м месте в Западной конференции. Действующие чемпионы проиграли два матча и дважды выиграли. Василевский провёл без замен все четыре игры.