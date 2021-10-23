Россиянка Ангелина Мельникова завоевала вторую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Мельникова взяла бронзу в опорном прыжке, исполнив свою попытку на 13,966 балла.

Победу одержала Ребекка Андраде из Бразилии, которая набрала 14,966 балла. Серебро взяла итальянская гимнастка Азия Д’Амато, набравшая 14,083 балла.

До этого Мельникова выиграла состязания в личном многоборье. Она стала третьей россиянкой после Светланы Хоркиной и Алии Мустафиной, добившейся победы на ЧМ в этой дисциплине.

Юбилейный 50-й ЧМ по гимнастике проходит в Китакюсю с 18 по 24 февраля. В связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне Россия выступает под нейтральным флагом и названием «Команда Федерации спортивной гимнастки России» (FGR).