Российские телекомпании на данный момент не заключили соглашения на показ чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребеля.
«До сих пор ни с какими российскими вещателями не было достигнуто соглашения по чемпионатам мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии», — подчеркнул Стребель.
Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. В нём примут участие ведущие российские гимнастки — сёстры Дина и Арина Аверины. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и остальная сборная Израиля пропустят турнир.
«Матч ТВ» вместо победы Мельниковой на ЧМ по гимнастике показал фильм с Брюсом Ли
В эти дни в Китакюсю проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянка Ангелина Мельникова уже взяла золото в личном многоборье и бронзу в опорном прыжке. При этом турнир не показывают в России.
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