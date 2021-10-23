Российские телекомпании на данный момент не заключили соглашения на показ чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребеля.

«До сих пор ни с какими российскими вещателями не было достигнуто соглашения по чемпионатам мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии», — подчеркнул Стребель.

Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. В нём примут участие ведущие российские гимнастки — сёстры Дина и Арина Аверины. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и остальная сборная Израиля пропустят турнир.

В эти дни в Китакюсю проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянка Ангелина Мельникова уже взяла золото в личном многоборье и бронзу в опорном прыжке. При этом турнир не показывают в России.