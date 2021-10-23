За прошедшие 24 часа в России выявлено 37 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За весь период выявлено 8 205 983 случая заражения коронавирусом. 7 143 137 человек справилось с болезнью за период с начала пандемии, 229 528 пациентов умерло.

За прошедшие сутки в Москве инфицировались COVID-19 7803 человека, в Санкт-Петербурге – 3360, в Московской области – 2783 человека, в Ленинградской — 321.

По данным портала стопкоронавирус.рф, полную вакцинацию от коронавируса в России прошли 49 161 150 человек. Коллективный иммунитет выработан на 45,7%.