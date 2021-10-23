Представитель пресс-службы «Хрустального» Эдуард Аксёнов прокомментировал ситуацию с травмой фигуристки Александры Трусовой. Ученица Этери Тутберидзе должна принять участие в этапе «Гран-При» в США Skate America, но получила травму перед стартом соревнований. Сегодня она пропустила предстартовую тренировку.

Как сообщает «Матч ТВ», на вопрос о возможном снятии Трусовой Аксёнов ответил: «Не знаю».

По данным NBC, решение об участии Трусовой будет принято за несколько часов до начала короткой программы. Отмечается, что Тутберидзе предлагала фигуристке облегчить прыжковую программу, однако спортсменка отказалась.

Короткая программа у женщин стартует в ночь с 23 на 24 октября в 1:20 по московскому времени.

Помимо Трусовой, в турнире от России выступят Ксения Синицына и Дарья Усачёва.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниорок, бронзовый призёр чемпионата мира-2021, бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр финала «Гран-при», серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России.