Молодёжная команда «Зенита» проиграла сверстникам из «Чертаново» в матче 13-го тура Молодёжной лиги России по футболу. Счёт московская команда открыла на 10-й минуте. На 26-й минуте «Чертаново» увеличил преимущество в счёте.

«Зенит» забил ответный гол на 77-й минуте.

Подопечные Константина Зырянова проиграли четыре последних матча подряд. До этого они сыграли 1:2 с «Арсеналом», 0:3 с «Локомотивом» в молодёжном первенстве, а также 0:2 с «Ювентусом» в молодёжной Лиге чемпионов.

В таблице первенства «Зенит» идёт на пятом месте в группе B с 21 очком. «Чертаново» занимает третье место с 25 очками.

В чемпионский раунд выйдут первые пять мест в группах A и B.