Сегодня в ночь с 23 на 24 октября пройдёт второй соревновательный день этапа «Гран-при» в США Skate America. Прямая трансляция соревнований будет доступна на официальном сайте Первого канала. Посмотреть её можно здесь:

Сперва на лёд выйдут танцевальные дуэты. Соревнования стартуют 23 октября в 23:50 по московскому времени. Первыми свой ритм-танец представит российский дуэт Аннабель Морозов и Андрей Багин.

В 1:19 должна стартовать короткая программа женщин-одиночниц. От России выступят Ксения Синицына (стартовый номер 1), Дарья Усачёва (номер 3) и Александра Трусова, которая должна закрыть программу под номером 12. Однако участие последней остаётся под вопросом: фигуристка получила травму перед стартом соревнований.

В 4:37 произвольную программу представят спортивные пары. После короткой программы первыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (80,36). Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). Алина Пепелева и Роман Плешков идут шестыми (64,15). Они выйдут на лёд под третьим стартовым номером, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов закроют программу.

Закроют соревновательный день мужчины-одиночники с произвольной программой. После короткой на первом месте идёт американец Винсент Чжоу (97,43). Россиянин Артур Даниелян занимает девятое место из 11 участников с результатом 68,74). Он выйдет на лёд третьим.