Бывший акционер «Спартака» и член совета директоров Джеван Челоянц рассказал, что все тренеры клуба не хотели видеть в составе нападающего Артёма Дзюбу. Воспитанник красно-белых выступал за «Спартак» до 2015 года, несколько раз уходя в аренду. С лета 2015 года Дзюба выступает за «Зенит».

«На моей памяти в «Спартаке» не было ни одного тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Ни одного, — сказал Челоянц в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу». — Первый раз говорю об этом на аудиторию. После Черчесова, Черчесов не хотел. Был еще Якин – при нем, по-моему, и ушел Дзюба».

На вопрос, по игровым причинам они хотели избавиться от Дзюбы или по личным, Челоянц ответил: «Опустим этот момент».

Всего за «Спартак» Дзюба провёл 166 матчей и забил 38 мячей. В составе «Зенита» на его счету ровно 100 голов в 224 играх.