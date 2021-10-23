Российский шорт-трекист Семён Елистратов одержал победу на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в столице Китая Пекине, где в феврале состоятся Олимпийские игры.

Олимпийский чемпион Сочи первенствовал на дистанции 1500 м. Его результат — 2.18,285.

В тройку лидеров вошли Адиль Галиахметов из Казахстана с результатом 2.18,680 и китаец Кай Ан (2.18,864).

Россиянин Денис Айрапетян стал 11-м, а Денс Балбеков — 38-м.

У женщин на той же дистанции первенствовала Ли Ю Бин из Южной Кореи (2.21,833). В тройку вошли канадка Кортни Саро (2.22,167) и Кристен Сантос из США (2.22,176). Россиянка Анна Вострикова заняла 11-е место, Екатерина Ефременкова — 14-е, Вера Рассказова — 26-е.

Этап Кубка мира в Пекине пройдёт с 21 по 24 октября.