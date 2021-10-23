Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина. По мнению специалиста, на него может вновь обратить внимание «Ювентус». Интерес туринцев к хавбеку приписывали в 2018 году после чемпионата мира, но в итоге Головин ушёл из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

«Интерес «Ювентуса» был неслучаен Туринцы действовали правильно, проявляя интерес к Александру, — приводит TuttoJuve слова Черчесова. — Возможно, в будущем «Ювентус» возобновит интерес к Головину».

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел 13 матчей в составе «Монако», забил три гола и сделал три результативные передачи.