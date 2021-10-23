Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет в матче 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля». Её соперницей станет гречанка Мария Саккари.

Игру будет показывать в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Также посмотреть её можно здесь.

Александрова в первом круге обыграла восьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Африканская теннисистка не смогла завершить матч и снялась при счёте 1:6, 0:1.

Во втором круге Александрова победила представительницу Украины Ангелину Калинину — 6:4, 6:1. В третьем круге россиянка сенсационно одолела первую ракетку турнира и вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 6:4.

Саккари, «посеянная» под номером 3, начала выступление со второго круга. Гречанка выиграла у российской теннисистки Анны Калинской, не сумевшей завершить игру — 6:2, 1:0. В четвертьфинале она взяла верх над Симоной Халеп из Румынии — 6:4, 6:4.

Победительница матча выйдет в финал, где встретится с эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей в полуфинале Маркету Вондрусову из Чехии — 6:3, 6:4.