Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков принёс соболезнования в связи со смертью прославленного советского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный победитель Олимпийских игр умер в возрасте 80 лет после долгой и продолжительной болезни.

«Он тот, с кого мы брали пример, на кого равнялись. Жаль, что такие легенды уходят, — цитирует «Матч ТВ» Легкова. — Мы всегда будем помнить его, и хотелось бы, чтобы все из поколения в поколение рассказывали про него. Веденин — звезда, и вместе с тем хороший человек, с которым можно было пообщаться. Он жил лыжами и отдал себя целиком этому виду спорта».

Похороны Веденина пройдут в его родной деревне Слобода (Дубенский район Тульской области).