Россиянка Екатерина Александрова вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля». 26-летняя теннисистка обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Седьмая ракетка мира, «посеянная» под номером 3, не смогла завершить матч. После 24 сыгранных минут в первом сете она снялась с игры. Счёт на тот момент был 4:1 в пользу Александровой.

Россиянка взяла одну подачу соперницы, один раз подала навылет против двух эйсов у соперницы, также теннисистки допустили по одной двойной ошибке.

В финале Александрова сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, «посеянной» под номером девять. Финал состоится 24 октября, начало — в 10:00 по московскому времени.

Александрова и Контавейт впервые в карьере вышли в финал турнира в Москве. В 2019 году турнир выиграла Белинда Бенчич из Швейцарии, обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову — 3:6, 6:1, 6:1. В 2020 году турнир отменили из-за пандемии коронавируса.