Сегодня, 24 октября, состоится финальный матч женского турнира «ВТБ Кубок Кремля». В игре сойдутся россиянка Екатерина Александрова и представительница Эстонии Анетт Контавейт.

Это вторая в истории встреча теннисисток. В октябре на турнире в чешской Остраве Контавейт победила Александрову — 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Александрова в первом круге обыграла восьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Африканская теннисистка не смогла завершить матч и снялась при счёте 1:6, 0:1.

Во втором круге Александрова победила представительницу Украины Ангелину Калинину — 6:4, 6:1. В четвертьфинале россиянка сенсационно одолела первую ракетку турнира и вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 6:4.

Наконец в полуфинальной игре соперница Александровой также не смогла завершить встречу. Гречанка Мария Саккари, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, снялась с игры при счёте 1:4 в первом сете.

Женский турнир на «Кубке Кремля» проходит с 1996 года. Его на данный момент выигрывали шесть россиянок: Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова (по 2 раза), Анна Чакветадзе, Елена Дементьева, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. В предыдущем розыгрыше в 2019 году трофей взяла Белинда Бенчич из Швейцарии. Она обыграла в финале Анастасию Павлюченкову — 3:6, 6:1, 6:1.