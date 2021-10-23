Заслуженный тренер России, двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду. Александр Жулин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств. В интервью «Радио Спутник» он вспомнил, что к нему в электричке приставал мужчина приблизительно лет 40. Фигуристу тогда было примерно 8-9 лет.

«Я стоял один, и в тамбуре ко мне какой-то мужик подстроился. И говорит: «Какой красивый мальчик. Куда ты едешь?» Я ни ухом, ни рылом, говорю: «Я живу в Болшево, я фигурист», — приводит sports.ru слова Жулина. — Он все ближе ко мне прижимается, начинает меня гладить по бедру. Я понимаю, что что-то не то. Но я не знал ничего ни о ком».

Тренер сказал, что после этого выскочил из электрички, а об этом случае рассказал родителям через много лет.