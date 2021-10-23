Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

Климентьев показал абсолютно одинаковый результат по трудности и исполнению с итальянцем Сальваторе Мареска. Оба набрали по 14,833 балла, организаторы соревнований решили вручить две бронзовые медали.

Победу одержал Лань Синю из Китая (15,200), серебро взял итальянец Марко Лодадио (14,866).

У России эта медаль станет единственной в среди мужчин: в оставшихся видах они не отобрались в финал.

В состязаниях женщин Ангелина Мельникова взяла две медали. Сперва россиянка выиграла индивидуальное многоборье, а сегодня взяла бронзу в опорном прыжке. 24 октября она выступит ещё в двух видах.