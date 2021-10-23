В Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед вечером боёв Bellator 269. Главным событием вечера станет поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона в тяжёлом весе.

На весах 45-летний Емельяненко показал 106,9 кг. 36-летний Джонсон оказался тяжелее соперника почти на 13 килограммов. Его вес составил 119,7 кг.

Поединок Емельяненко — Джонсон должен стартовать в 23:30 по московскому времени.

45-летний Емельяненко провёл в ММА 45 боёв, одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Последний бой он провёл против Куинтона Джексона из США 29 декабря 2019 года и победил нокаутом. Весь 2020 год Последний Император пропустил сперва из-за пандемии, а затем из-за заражения коронавирусом.

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений в ММА.