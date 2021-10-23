Лондонский «Челси» на своем поле разгромил «Норвич» в матче девятого тура Английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 7:0.

Хозяева довели счет до разгромного уже в первом тайме. На 8-й минуте гол забил Мэйсон Маунт, спустя десять минут отличился Каллум Хадсон-Одои, а незадолго до перерыва преимущество лондонцев увеличил Рис Джеймс.

Во втором тайме «синие» отправили в ворота Тима Крула еще четыре мяча. На 57-й минуте отличился Бен Чилуэлл, затем автогол забил защитник «Норвича» Максимилиан Джеймс Ааронс. На 85-й минуте Маунт оформил дубль, реализовав пенальти, а еще через шесть минут сделал хет-трик.

Набрав 22 очка в девяти матчах, «Челси» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. «Норвич» с двумя баллами идет последним.