Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, 24 октября вылетают в Ванкувер для участие в канадском этапе Гран-при Skate Canada. Об этом сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

«Все нормально. Рано утром улетаем. Все хорошо», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее пресс-служба ФФККР сообщила, что у российских фигуристов, заявленных на этап Гран-при в Ванкувере, возникли проблемы с получением визы. Соревнования в Ванкувере могут пропустить Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Алена Косторная, Макар Игнатов и другие спортсмены. Шанаевой и Нарижного в этом списке не было.

Отметим, что для Шанаевой и Нарижного предстоящий этап Гран-при станет дебютным на взрослом уровне. Ранее спортсмены выступали на юниорских стартах и заняли третье место на ЮЧМ-2020 в Таллине (Эстония).