Сегодня, 23 октября, в эфир Первого канала выйдет четвертый выпуск проекта «Ледниковый период», в котором принимают участие известные фигуристы и звезды шоу-бизнеса.

Прямая трансляция нового выпуска будет доступна на Первом канале, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Съемки четвертого эпизода состоялись во вторник, 19 октября. В жюри на этот раз присутствовали Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Максим Траньков, Пелагея и актер Андрей Соколов.

Одним из центральных событий сегодняшнего выпуска станет новый номер в исполнении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина. Они выйдут на лед в образе советских школьников с пионерскими галстуками.