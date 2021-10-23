Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал наиболее вредные для сердца лекарства.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников заявил, что к наиболее кардиотоксичным средствам относятся препараты для химиотерапии. По его словам, базовые лекарства, применяемые при борьбе с раком, могут нанести серьезный ущерб сердцу.

«То есть мы даем препарат, понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь», — сказал врач.

Он также отметил, что при неправильном использовании опасность могут представлять и нестероидные противовоспалительные препараты — ибупрофен, диклофенак и т.д. Они могут стать причиной повышения давления, а также спровоцировать инфаркты и сосудистые кризы. Он подчеркнул, что данные препараты ни в коем случае не должны применяться при сердечной недостаточности.