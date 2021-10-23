Известный хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при в США.

После короткой программы российская пара занимает первое место, имея 80,36 балла.

«Хочу поздравить их, очень успешное выступление. Конечно, дорабатывать есть всегда что, и хочется большей уверенности в двух ключевых прыжковых элементах — они были исполнены безукоризненно, но все равно чувствовалась нервозность», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что оценка, превышающая 80 баллов — это объективно хороший результат. Сейчас главная задача спортсменов — это наработка стабильности, который им не хватало в предыдущие годы, уверен Авербух.

Напомним, второе место после короткой программы занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43 балла), третье — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63).