Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:4.

По мнению Кержакова, сегодняшний матч поставил на место тех, кто почувствовал самоуверенность после хорошей игры в предыдущих матчах.

«На самом деле наш уровень намного ниже. Кто-то отдавал себе в этом отчет, а кто-то — нет. Благодаря сегодняшней игре мы увидели наш истинный уровень. Мы индивидуально намного слабее, чем игроки «Краснодара», — сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, что для «Нижнего Новгорода» это поражение стало вторым подряд. Набрав 14 очков в 12 матчах, команда Кержакова идет на десятом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» вышел на текущее третье место, набрав 21 балл.