Период нерабочих дней не скажется на выплате пенсий, сообщили в Пенсионном фонде России.

Представитель ведомства сообщил, что они будут работать в обычном режиме. График может измениться только у клиентских служб, поэтому перед визитом в отделение ПФР следует уточнить рабочие часы.

Обычный режим работы сохранит и «Почта России». Исключение составят три дня: 3 ноября почтовые отделения закроются на час раньше обычного, 4 ноября — выходной, 5 ноября — будут работать по графику субботы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — приводит слова оператора РИА «Новости».

Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работу без изменения графика.