В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка теннисного турнира категории АТР 250 SPb Open, который будет проходить в период с 25 по 31 октября.

Первый номер посева получил действующий победитель турнира Андрей Рублев. Он, а также канадец Денис Шаповалов (2), испанец Роберто Баутиста-Агут (3) и россиянин Аслан Карацев (4) начнут борьбу со второго круга.

В первом круге сыграет россиянин Карен Хачанов, посеянный под шестым номером. Его соперником станет француз Адриан Маннарино, который на этой неделе выбил Рублева с ВТБ Кубка Кремля. Получивший уайлд-кард Евгений Тюрнев в первом круге сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

Общий призовой фонд SPb Open составляет 863 705 долларов. В прошлогоднем финале Рублев обыграл хорвата Борну Чорича.