Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе Гран-при в США.

После короткой программы российская пара занимает второе место, уступая своим соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

«Немножко грязно откатали, чуть-чуть не вместе. По поводу музыки из «Лебединого озера» в их короткой программе у меня есть сомнения. Они представляют собой очень сильную и силовую пару», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Напомним, Бойкова и Козловский получили за свое выступление 75,43 балла, лидирующие Тарасова и Морозов — 80,36. Третье место занимают японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63).