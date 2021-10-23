Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об ухудшении эпидемиологической обстановки в 14 регионах страны.

По словам Голиковой, за период с 15 по 22 октября заметно возросло количество зараженных в в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.

«Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф», — сказала Голикова.

Голикова в очередной раз напомнила гражданам, что вакцинация от коронавируса является оптимальным видом защиты и проводится в стране бесплатно. Сделать прививку можно записавшись по телефону 122 или на портале госуслуг.