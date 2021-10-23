Аналитики букмекерских контор оценили шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

По мнению экспертов, сине-бело-голубые будут фаворитами встречи. Несмотря на то, что «Зенит» проиграл два матча РПЛ подряд, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.53, что соответствует 63% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 4.80 (20%), на успех «Спартака» ставят за 5.70 (17%).

Ожидается, что матч получится результативным: букмекеры установили тотал мячей на отметке в 2,5 гола. На больше коэффициент составляет 1.64, на меньше — 2.27.

Авторами мячей, по мнению экспертом, будут форварды «Зенита» Сердар Азмун (2.25) и Артем Дзюба (2.30), а также нападающий «Спартака» Александр Соболев (3.20).

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» завтра, 24 октября. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.