Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Артура Даниеляна на этапе Гран-при в США.

В короткой программе спортсмен допустил ошибки на всех прыжках и занял девятое место. Произвольная состоится завтра, 24 октября.

«Он должен поскорее уже собраться, а то ему уже много лет, и никто не будет ждать, пока он соберется. 17 ему, а у нас есть мальчики, которые в 18 выигрывали чемпионаты мира и Европы», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Специалист подчеркнула, что присутствовала на тренировке Даниеляна, и там он катался чисто. По ее мнению, фигуристу нужно как можно скорее подтянуться к соревнованиям.

«Все откатали грязно. Только одни откатали грязно, но по ним все равно видно, что они выдающиеся фигуристы, а другие откатали грязно, но по ним не заметно, что они фигуристы выдающиеся», – сказала Тарасова.