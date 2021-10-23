Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нейтан Чен неудачно исполнил короткую программу на этапе Гран-при в США.

Американец упал с четверного лутца, затем число прыгнул тройной аксель, после чего ошибся на каскаде, плохо приземлив четверной флип и сделав «бабочку» на тройном тулупе. Спортсмен набрал 82,92 балла и занял промежуточное четвертое место.

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Напомним, Skate America является первым в текущем сезоне этапом Гран-при. Соревнования проходят в Лас-Вегасе, произвольная программа у мужчин состоится завтра, 24 октября.