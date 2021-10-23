«Ростов» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:0.

Хозяева вышли вперед на 27-й минуте встречи, гол с передачи Дениса Терентьева забил Кэнто Хасимото. Спустя две минуты Хасимото отдал результативный пас, и Али Соу удвоил преимущество «Ростова».

Еще два мяча «Арсенал» пропустил во втором тайме: на 62-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, который успешно реализовал Дмитрий Полоз. Спустя две минуты голом отметился Терентьев, его ассистентом выступил Али Соу.

Набрав 12 очков в 12 матчах, «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с аналогичными показателями идет 13-м.