Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, сообщила, что ее выписали из больницы.

«Это были настоящие американские горки с тех пор, как я заболела… У меня был диагностирован пневмококковый бактериальный менингит», — написала Загорски на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка поблагодарила всех врачей, которые помогали ей во время болезни. По словам Тиффани, теперь она будет восстанавливаться в домашних условиях, чтобы обеспечить оптимальное выздоровление.

Загорски подчеркнула, что болезнь переносится очень тяжело, поэтому лучше сделать прививку. Сама она собирается вакцинироваться через несколько недель, когда организм полностью восстановится.

«Пневмококковый менингит вызывается стрептококковыми бактериями, и смертность от него составляет 30%! Среди выздоравливающих людей 22% испытают долгосрочные осложнения, такие как частичное или полное зрение или потеря слуха, а также ампутация пальцев рук или ног или конечностей при сепсисе», — написала Загорски.

Напомним, Загорски и Гурейро должны были выступить на этапе Гран-при в США, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе, но были вынуждены сняться из-за болезни партнерши.