Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о конкуренции между российскими фигуристками Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.

По словам экс-спортсменки, она еще несколько лет назад предположила, что Валиева выиграет Олимпиаду, когда увидела ее на показательных выступлениях на российском этапе Гран-при. Однако роль будет играть не только форма Валиевой, но и пять четверных Трусовой, которые Александра уже показала на контрольных прокатах в этом году.

«Если она уже один раз показала, что она это может… Вот у Саши просто характер – бомба. Если она соберется, она может это сделать. И здесь, извините, против пяти четверных, вот такого проката, который показала Саша на открытых прокатах… Мне кажется, она вполне может выиграть у Валиевой», – приводит слова Бобровой «Чемпионат».

Напомним, на данный момент Трусова находится на этапе Гран-при США, куда приехала с травмой ноги. Валиева должна выступить в Канаде на следующей неделе, но до сих пор не получила разрешение на въезд в страну.