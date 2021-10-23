В Москве продолжается теннисный турнир категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля». В 19:00 по московскому времени стартовал полуфинальный матч, в котором встречаются россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев.

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Оба россиянина начали борьбу со второго круга. Хачанов, посеянный под третьим номером, одолел двух австралийцев: в 1/8 он обыграл Джеймса Дакворта, в четвертьфинале — Джона Миллмана.

Карацев получил второй номер посева. Во втором круге он выбил из борьбы белоруса Егора Герасимова, а в третьем справился с французом Жилем Симоном.

Победитель сегодняшней встречи в финале сыграет с хорватом Марином Чиличем, который в 1/2 обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.