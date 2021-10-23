Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о подготовке к новому сезону.

«Подготовительный период прошел плодотворно, надеюсь, будет время немножко отойти от нагрузки – и можно будет биться на каждом этапе по максимуму. Не знаю, насколько за общий зачет, но поборемся», — сказала Миронова в интервью Тимофею Лапшину.

По словам спортсменки, из Рамзау команда отправится в Тюмень, где будет тренироваться на снегу. Вкатывание займет около трех недель, после чего стартует Кубок мира.

«Стрельба определенно улучшилась, чувствую себя в этом компоненте более сильной, чем в предыдущие годы. Посмотрим, как на соревнованиях», – сказала Миронова.

Напомним, первый этап Кубка мира будет проходить в шведском Эстерсунде в период с 26 по 28 ноября.