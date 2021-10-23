Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отреагировал на новость о том, что российский форвард Александр Кокорин попал в сферу интересов клубов из Турции.

Ранее в СМИ появилась информация, что в зимнее трансферное окно Кокорин может перейти в «Аланьяспор» или «Адана Демирспор» на правах аренды.

«Нет, ничего подобного по Кокорину не было. Информация про интерес турецких клубов — неправда», — приводит слова Праде Sport24.

Напомним, Кокорин защищает цвета «Фиорентины» с января текущего года, его действующий контракт рассчитан до 2024-го. До этого футболист играл за московский «Спартак», сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Кокорин вышел на поле в семи матчах за «Фиорентину», отыграв в общей сложности 118 минут и не отметившись результативными действиями.